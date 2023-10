Fast 150 Ermittlungen laufen Zoll nimmt Paketdienstleister in Trier ins Visier - So viele Verstöße gibt es

82 Beschäftigte der FKS waren an den Standorten Trier, Koblenz und Mainz unterwegs und prüften insbesondere die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz (seit dem 01.10.2022 gilt in dieser Branche in weiten Teilen der allgemeine Mindestlohn von 12,- Euro je Zeitstunde), die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern. Die Zöllnerinnen und Zöllner befragten insgesamt 533 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen. Bei den Befragungen und Prüfungen ergaben sich bislang 147 Fälle, die eine weitere Prüfung durch die FKS erforderlich machen.