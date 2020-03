Verkehr : Unfallflucht in Gillenfeld

Gillenfeld (ma) Zu einer Unfallflucht ist es am Samstag in Gillenfeld gekommen. Ein Autofahrer hatte laut Polizei seinen Ford von Samstag, 10.30 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, in der Pulvermaarstraße abgestellt. Ein anderer Fahrzeugführer ist vermutlich mit dem Außenspiegel des abgestellten Autos kollidiert.

