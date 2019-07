Polizei : Zu gefährlich: Polizisten bricht Verfolgungsjagd ab

Jünkerath/Stadtkyll (red) Am Dienstag hat es im Bereich der früheren Verbandsgemeinde Obere Kyll kurz nach 20 Uhr eine Verfolgungsjagd zwischen einem PKW-Fahrer und einem Streifenwagen der Polizei Prüm gegeben.

Bereits auf diesem Streckenabschnitt sei es zu zu gefährlichen Überholmanövern des Fahrers gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Prüm. Phasenweise sei der Mann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometer unterwegs gesen. Anschließend wurde die Fahrt wieder in Richtung Jünkerath fortgesetzt, ehe der Fahrer sich wieder in Richtung Stadtkyll begab. Nach weiteren verkehrsgefährdenden Überholmanövern des PKW-Fahrers durchquerte dieser die Ortslage von Hallschlag in Richtung Ormont.