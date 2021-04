Zu laute Motoren : Polizei Schweich zieht getunte Autos aus dem Verkehr

Symbolfoto. Foto: dpa/Felix Kästle

Trier/Fell/Schweich Bei Verkehrskontrollen am Osterwochenende haben Beamte der Polizeiinspektion Schweich in Trier-Ehrang und Fell zwei auffällig laute Autos sichergestellt, an denen unzulässige Veränderungen an Motorsteuerung und Abgasanlage vorgenommen wurden.

In beiden Fällen besteht laut Polizei der Verdacht, dass die Veränderungen zu einer Verschlechterung des Geräusch- und Abgasverhaltes führen. Gutachten von Sachverständigen sollen ergeben, ob und in welchem Umfang dies bei beiden Fahrzeugen der Fall ist.

Der jeweilige Fahrzeugführer muss mit einem Bußgeld von im Regelfall 135 Euro rechnen. Zudem wird die Zulassungsbehörde prüfen, unter welchen Voraussetzungen eine neue Betriebserlaubnis erteilt werden kann.