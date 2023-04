Achtung Autofahrer Staugefahr: An diesen Baustellen der Region kann es an Ostern zu Wartezeiten kommen

Ein Bild, das jeder Autofahrer kennt und sofort die Urlaubslaune kaputt macht: An den Feiertagen scheint ein Stau fast unausweichlich. Der Auto Club Europa (ACE) geht sogar von einer massiven Staugefahr aus. Auch der ADAC sagt in seiner Prognose deutlich mehr Osterreiseverkehr als in den vorangegangenen Corona-Jahren voraus. Ein Grund dafür ist, dass alle Bundesländer, mit Ausnahme von Hamburg, Ferien haben. Und auch wenn das Vor-Corona-Niveau laut ADAC wohl nicht erreicht werden dürfte: Viele Fahrten beginnen und enden an den Feiertagen im Stau.