Offenbar weil er zu schnell war, ist am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer in die Tankstelle in der Rißbacher Straße in Traben-Trarbach gefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer gegen 4.10 Uhr aus der Kurve vor der Tankstelle geflogen, hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und beschädigte die technische Einrichtung der Tankstelle. Von red