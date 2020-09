Zu schnell unterwegs : Polizei erwischt 40 Fahrer

Messungen mit Laserpistolen nutzt die Polizei für Geschwindigkeitskontrollen. Foto: dpa/Matthias Balk

Daun/Niederehe „Runter vom Gas“: So lautet der Titel einer Verkehrssicherheitskampagne der Polizei. Und so könnte auch der gute Rat an 40 Fahrer lauten, die am Freitag zwischen 9 und 15 Uhr von Beamte der Polizeiinspektion Daun an drei Messstellen kontrolliert wurden und zu schnell unterwegs waren.

Spitzenreiter an diesem Tag war ein Fahrer, der mit 40 Stundenkilometern zu viel außerhalb einer geschlossenen Ortschaft unterwegs war. Sowohl er als auch vier weitere Fahrer müssen sich noch mit einem Bußgeldverfahren auseinandersetzen. Zudem bekommen sie Punkte in Flensburg.

Bei den Geschwindigkeitsüberprüfungen mit der Laserpistole gingen der Polizei insgesamt 40 Fahrer ins Netz: Kontrollen gab es im Bereich Niederehe, K 59, an der L 68 bei Daun-Waldkönigen und im Bereich der Maria-Hilf-Straße/L 46 in Daun.

„Die mit Abstand meisten Verkehrsunfälle gehen auf menschliches Fehlverhalten zurück, darunter an erster Stelle das Fahren mit unangepasster Geschwindigkeit“, resümiert die Polizei. Und sie warnt: „Weitere Kontrollen dieser Art werden folgen.“