Zu viel Deodorant Kurioser Feuerwehreinsatz in Enkircher Hotel

Enkirch · Weil die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen hatte, musste die Feuerwehr am Freitagmorgen in Enkirch ausrücken. Die außergewöhnliche Ursache lag sozusagen in der Luft.

23.08.2024 , 09:50 Uhr

Auch Deo-Sprays können den Rauchmelder auslösen, wie nun in Enkirch geschehen. Foto: dpa/Monika Skolimowska