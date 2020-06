Diebstahl : Zubehör für landwirtschaftliche Maschinen gestohlen

Wittlich Zwischen Donnerstag, 18. Juni, 12 Uhr, und Montag, 22. Juni, 11 Uhr, sind in Wittlich fünf Anhängerkupplungen und zwei hydraulischen Oberlenker für Landfahrzeuge bei der Firma Robert Aebi Landtechnik in der Dr.-Oetker-Straße in Wittlich-Wengerohr gestohlen worden.

Der Schaden beträgt laut Polizei rund 5000 Euro. Der oder die Täter sind bislang unbekannt.