Feuerwehr : Wohnungsbrand in Züsch

Foto: Agentur Siko 8 Bilder Wohnungsbrand in Züsch

Züsch In einer Wohnung in Züsch ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch ungeklärt. Verletzt wurde niemand.

