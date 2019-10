Polizei : Zusammenstoß auf der B 53

Enkirch Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der B53 in Höhe Enkirch bei einem Unfall. Ein Kleinwagen befuhr die B53 in Fahrtrichtung Zell. Als er nach links in die L 192 einbiegen wollte, übersah der Fahrer einen entgegenkommenden Kombi, sodass beide Pkw frontal kollidierten und erheblich beschädigt wurden.

