Schwerer Unfall : Zusammenstoß auf der B50 bei Oberweis - Zwei Menschen verletzt (Fotos)

Oberweis Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Freitagmorgen in der Eifel zwei Menschen verletzt worden. Wie kam es zu dem Unfall?

Heftiger Zusammenprall zweier Autos am frühen Morgen in der Eifel. Was ist passiert? Der Fahrer eines Ford Fiesta war nach Polizeiangaben von Sinspelt kommend gegen 7 Uhr in Richtung Oberweis unterwegs.