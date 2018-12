(red) Bei einem Unfall bei Salmtal ist eine Frau am Mittwochabend leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 20.10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Landstraßen 50 und 52 zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Der Unfallverursacher habe aufgrund aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse den Kreuzungsbereich zu spät erkannt und sei in diesen hereingerutscht. Dort kollidierte sein Wagen mit einem weiteren Auto. Die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs wurde vorsoglich in das Wittlicher Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein hoher Sachschaden. Im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz, ein Notarzt, die Polizei und die Straßenmeisterei.