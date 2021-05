Die Polizei bittet um Hinweise : Ein Toter und eine Schwerverletzte nach Unfall bei Trier-Ruwer

Trier-Ruwer Bei einem schweren Unfall auf der L 149 ist am späten Mittwochnachmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Die Straße ist derzeit voll gesperrt.

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier PKW am Mittwoch, 26. Mai, 16.41 Uhr, auf der L 149 zwischen Trier-Ruwer und der Abfahrt Mertesdorf, ist einer der beiden Autofahrer an der Unfallstelle gestorben. Nach ersten Feststellungen der Polizei seien die beiden Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache im Begegnungsverkehr frontal zusammengestoßen.

Der PKW, der aus Richtung Ruwer in Fahrtrichtung Kasel unterwegs und mit einer männlichen Person besetzt gewesen sei, sei in Flammen aufgegangen. Der Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben.