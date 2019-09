Auffahrunfall : Zusammenstoß bei Ürzig – Zwei Menschen verletzt

Ürzig Auf der K 62 bei Ürzig hat sich am Donnerstag, 5. September, ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein 68-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag, 5. September, auf der K 62 in Richtung Mont Royal auf das Fahrzeug einer Frau aufgefahren. Die 65-Jährige wollte laut Polizei in einen Waldweg auf der Höhe Ürzig einbiegen und bremste dafür stark ab. Der Mann im Fahrzeug hinter ihr bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Autos auf.