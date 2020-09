Polizei : Zusammenstoß beim Überholmanöver

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Walsdorf Bei Walsdorf kam es am Dienstagmittg zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos. Gegen 12.50 Uhr fuhren zwei Autos auf der L 27 hintereinander vom Kreisverkehr in Richtung Rockeskyll. Der Fahrer des hinteren Autos wollte den Wagen vor ihm überholen, das dann aber nach links auf die Straße in Richtung der Lavagrube abbog.