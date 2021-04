Kröv : 18-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls. Foto: dpa/Stefan Puchner

Kröv Ein 18-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montag gegen 18 Uhr auf der L 58 in Kröv – am Ortsausgang in Richtung Wittlich – verletzt und musste ins Krankenhaus Zell eingeliefert werden.

