später lesen Unfall Zusammenstoß mit geparktem Auto FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Leicht verletzt wurde ein 59-jähriger Mann bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 11.05 Uhr in der Hauptstraße in Hasborn ereignete. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus der VG Wittlich-Land mit seinem Auto von Niederöfflingen kommend in Richtung Greimerath unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Pkw kollidierte.