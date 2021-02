Auto stark beschädigt, niemand verletzt : Zusammenstoß mit Straßenlaterne in Prüm

ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg. Auf einem Polizeifahrzeug warnt auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Am 05.04.2018 findet ein Verkündungstermin im Prozess um Schmerzensgeld gegen den Freistaat Bayern nach einem tödlichen Unfall statt. Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Stefan Puchner

Prüm Durch einen heftigen Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne ist am Mittwoch, 10. Februar, gegen 8.05 Uhr in der Tiergartenstraße in Prüm ein Wagen schwer beschädigt worden. Die Fahrerin und ihr Sohn, der auf der Rückbank des Autos saß, blieben unverletzt.

