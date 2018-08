später lesen Polizei Zusammenstoß noch verhindert Teilen

(red) Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag gegen 5.30 Uhr in der Gartenstraße in Thalfang ereignet hat. Der Fahrer eines weißen LKW mit Homburger Kennzeichen hat vermutlich beim Rangieren eine Mauer, einen Gartenzaun und ein parkendes Fahrzeug beschädigt.