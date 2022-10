Blaulicht : Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss von der Polizei gestoppt

Echternacherbrück/Dudeldorf Die Polizei konnte bei Verkehrskontrollen zwei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen, aus dem Verkehr ziehen. Die beiden erwartet jetzt ein Verfahren.

Den ersten Fahrer erwischte die Polizei am späten Nachmittag um 17.35 Uhr bei einer Kontrolle in Dudeldorf. Einen weiteren Fahrer unter Drogeneinfluss kontrollierte die Polizei nachts um 23.30 Uhr in Echternacherbrück.