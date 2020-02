Kriminalität : Zwei Autos aufgebrochen und Bargeld gestohlen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Morbach-Bischofsdrohn/Rapperath Bis jetzt noch unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag, 14. Februar, 14 Uhr und Sonntag, 16. Februar, 13.45 Uhr, Zugang zu zwei Fahrzeugen verschafft, die in der Sonnenstraße in Morbach-Bischofsdhron und in der Straße „Im Ecken“ in Morbach-Rapperath abgestellt waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Angaben der Polizei beschädigten sie die Türschlösser. Aus einem Fahrzeug wurde nichts entwendet, aus dem anderen Fahrzeug wurde ein geringer Bargeldbetrag gestohlen.Es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Höhe dieses Schadens wird derzeit auf einen oberen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet um Mithilfe.