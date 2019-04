Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr auf der K 77 zwischen Talling und Heidenburg. Zwei Fahrzeuge stießen im Begegnungsverkehr zusammen. red

Beide Autos kamen im Straßengraben zum Stehen. Der 75-jährige Fahrer eines Mercedes war zuvor von Heidenburg in Richtung Talling unterwegs gewesen. Nach der Kollision klagte er über Schmerzen an der Halswirbelsäule und wurde ärztlich versorgt. Eine 62-jährige Renault-Fahrerin war in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Laut Polizei verstieß sie nach ersten Erkenntnissen gegen das Rechtsfahrgebot.

Die K 77 war während der Bergungsarbeiten für eine Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 14 000 Euro. Im Einsatz waren die Polizei Morbach, Feuerwehrleute aus Thalfang, Berglicht und Heidenburg sowie das DRK aus Thalfang, Schweich und Hermeskeil mit Notarzt.