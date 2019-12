Blaulicht : Zwei Autos stoßen auf A1 bei Rivenich zusammen – eines überschlägt sich

Foto: Wilfried Hoffmann

Rivenich Zwei Autos sind am Samstag auf der Autobahn A1 in Höhe Rivenich zusammengestoßen. Eines der Autos überschlug sich, der Fahrer wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Gegen 14.50 Uhr am Samstagmittag kollidierten ein Renault Megane und ein Silberner VW Golf etwa 1,5 Kilometer vor dem Rastplatz Rivenich auf der Autobahn A1.

Der Golf kam seitlich von der A1 ab, überschlug sich. Er blieb seitlich auf den Randstreifen stehen. Der Fahrer des Volkswagens wurde hierbei verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert.