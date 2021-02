Zwei Leichtverletzte : Bei wem war die Ampel grün? Zwei Autos kollidieren in der Luxemburger Straße

Trier Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der am Donnerstag in Trier passiert ist.

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Trier am Donnerstagabend verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der Unfall gegen 23.30 Uhr in der Luxemburger Straße an der Einmündung zur Gottbillstraße passiert. Demnach fuhr ein 22-jährige Mann aus der VG Trier-Land mit seinem weißen Kastenwagen auf der Luxemburger Straße in Richtung Trier-Zewen. Eine 46-jährige Frau aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich sei mit ihrem weißen SUV in der Gottbillstraße in Richtung Luxemburger Straße unterwegs gewesen. Im dortigen Einmündungsbereich kam es dann zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos in Richtung des Grünstreifens geschleudert. Hierbei wurde ein Ampelmast total beschädigt. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall nach Mitteilung der Polizei leicht verletzt in Trierer Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Trier sucht Zeugen des Unfalls, die vor allem Angaben zu der Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0651/97790 an die Polizei zu wenden.