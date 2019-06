Vandalismus : Zwei Autos in Lampaden und Serrig zerkratzt und beschädigt

Zwei Autos in Lampaden und Serrig zerkratzt und beschädigt

Lampaden/Serrig Zwei Autos sind am Wochenende laut Mitteilung der Polizei Saarburg durch unbekannte Täter beschädigt worden. Beide Fälle spielten sich innerhalb der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ab.

Am Sonntag, 16. Juni, wurde die Fahrertür eines Audi A 1 in Serrig zerkratzt, vermutlich mit einem Schlüssel. Die Polizei gibt eine Tatzeit von 12.50 Uhr bis 13 Uhr an.