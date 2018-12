Einbrecher haben versucht, in zwei Trierer Wohnungen einzubrechen. Am Montagabend waren sie erfolgreich, am Dienstagabend scheiterten sie.

Die Polizei ermittelt noch, derzeit steht nicht fest, ob es sich um dieselben Täter handelt.

Die Täter brachen am Montag in eine Erdgeschosswohnung in der Trierer Georg-Schäffer-Straße ein. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner zwischen 16.20 und 19.40 Uhr aus, indem sie an der Hausrückseite die Balkontür aufhebelten. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

In der Nacht auf Dienstag versuchten Täter, in ein Mehrparteienhaus in der Jüdemerstraße einzubrechen. Nach den bisherigen Ermittlungen nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner zwischen 20 und 1.25 Uhr zum Einbruchsversuch aus. Sie versuchten, Wohnungstüren einzutreten, das gelang allerdings nicht.

Zeugenhinweise zu beiden Fällen an Telefon 0651/9779-2290.