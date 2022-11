Polizei : Zwei Einbrüche in Gartenhäuser in Kelberg — Polizei sucht Täter

Zwei Einbrüche in Gartenhäuser in Kelberg — Polizei sucht Täter

Kelberg Die Einbruchserie in Kelberg reißt nicht ab. Die Polizei meldet aktuell zwei weitere Fälle, bei denen Unbekannte in Gartenhäuser eingestiegen sind.

Im ersten Fall wollten Unbekannte in der Nacht auf Montag, 28. November, aus einem Gartenhaus in der Straße „Auf dem Zilles“ in Kelberg Reifen auf Felgen stehlen. Dies gelang jedoch nicht. Denn sie ließen – aus unbekannten Gründen – die nach dem Einbruch zum Abtransport bereitgelegten Räder zurück. Zeugen entdeckten schließlich das Diebesgut. Ebenfalls aufgebrochen wurde am Montag oder Dienstag, 28./29. November, das Schloss eines Gartenhauses in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Täter stahlen aus dem Gartenhaus mehrere hochwertige Geräte der Marke Stihl. „Es dürfte ein Schaden im kleineren vierstelligen Bereich entstanden sein“, vermutet die Polizei.