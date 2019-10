Polizei : Zwei Einbrüche in Nelson Mandela Realschule in vier Tagen

Trier (cmo) Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht auf Montag, 7. Oktober, erneut in die Nelson Mandela Realschule Plus in der Speestraße in Trier eingebrochen. Gleiches soll sich auch schon im Zeitraum von Donnerstag, 3. Oktober, bis Samstag, 5. Oktober 2019, ereignet haben.

