Polizei : Zwei Einbrüche in Unternehmen

Gerolstein/Niederbettingen Unbekannte Täter sind jüngst im Vulkaneifelkreis in Gerolstein und Niederbettingen in zwei Industrieunternehmen eingebrochen. Der erste Einbruch war in ein Unternehmen in Gerolstein am Vulkanring zwischen Freitag, 13. September, 20 Uhr, und Montag, 16. September, 6.45 Uhr. Erbeutet wurde ein vierstelliger Geldbetrag.

In Niederbettingen verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls gewaltsam Zutritt in ein Industrieunternehmen. Hier wurden aus der Werkstatt mehrere Hundert Kilogramm Kupferelektroden gestohlen. Laut Polizei wurden diese möglicherweise in blauen Behältnissen deponiert. Zum Abtransport müsste ein Fahrzeug benutzt worden sein. Tatzeitraum: zwischen Samstag, 14. September, 10 Uhr, und Montag, 16. September, 5.40 Uhr.