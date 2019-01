später lesen Polizei Zwei Fälle von Fahrerflucht FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Zwei Fälle von Unfallflucht am Montag wurden der Polizei gemeldet. In der Trierer Straße in Daun hatte ein Autofahrer seinen Wagen der Marke Subaru zwischen 11 und 11.45 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz abgestellt.