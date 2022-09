59-Jährige verletzt : Zwei Fahrzeuge kollidieren auf regennasser Fahrbahn bei Daun

Daun Weil er wohl auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs war, ist ein 21-Jähriger in der Vulkaneifel mit einem anderen Auto kollidiert. Dabei wurde eine Frau verletzt.

Auf der B257 in Daun kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.