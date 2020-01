Unfall an der Mosel : Zwei Frauen bei Zusammenstoß bei Mülheim verletzt

Mülheim Bei einem Unfall an der Kreuzung B 53/L 158 sind am Mittwoch zwei Frauen verletzt worden.

(red) Zwei Autos sind am Mittwoch 22. Januar, gegen 15 Uhr an der Kreuzung B 53/L 158 in Mülheim zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Autofahrerin, diee aus Richtung Andel kommend in Richtung Hunsrück abbiegen wollte, eine aus Richtung Brauneberg ommende Autofahrerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen verletzt, sie wurden in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.