Zwei Frauen bestehlen 97-Jährige im Seniorenheim

Eine 97-jährige Frau, die in einem Seniorenwohnheim in der Eifelstraße lebt, wurde am Freitag gegen 12 Uhr Opfer eines dreisten Diebstahls. Zwei unbekannte Frauen boten der Seniorin an, nach einem Einkauf die schweren Einkaufstüten in die Wohnung zu tragen.

