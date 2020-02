Gefährliche Strecke : Zwei Glatteisunfälle bei Kinderbeuern

Kinderbeuern Gleich zweimal sind Autofahrer auf der K 34 bei Kinderbeuern (Kreis Bernkastel-Wittlich) am Donnerstagmorgen laut Polizei wegen Glatteis ins Schleudern geraten. Es kam zu Blechschäden.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 37-jährige Fahrer eines Renault Modus gegen 8.40 Uhr auf der Kreisstraße 34 von Kinderbeuern-Hetzhof in Richtung Kinderbeuern unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er wegen Glatteis ins Schleudern. Der Wagen drehte sich einmal um die eigene Achse und kollidierte anschließend mit den Felgen am linken hohen Bordstein. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.