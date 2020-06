Mit Schlagstöcken und Eisenstangen : Zwei Gruppen prügeln sich auf Spielplatz in Rosport

Zwei Gruppen prügeln sich auf Spielplatz in Rosport

Rosport-Mompach Die luxemburgische Polizei hatte am Sonntagnachmittag alle Hände voll zu tun. Auf dem Spielplatz in Rosport haben sich bis zu 30 Personen geprügelt.

Der große Spielplatz in Rosport ist nicht nur bei Luxemburgern beliebt. Auch aus dem deutschen Grenzgebiet kommen viele Familien dorthin. Am Sonntag war das Gelände alles andere als ein guter Aufenthaltsort für Familien. Nach Auskunft der luxemburgischen Polizei war gegen 18.30 Uhr eine größere Auseinandersetzung mit zirka 20 bis 30 Personen gemeldet worden. Dabei sollten angeblich unter anderem Schlagstöcke und Eisenstangen eingesetzt worden seien.

Bereits am Vormittag war es zu verbalen Unstimmigkeiten zwischen den Parteien gekommen, die jedoch durch den Einsatz der Polizei geschlichtet werden konnten.

Mehrere Polizeistreifen fuhren nach der neuerlichen Meldung zum Einsatzort an der Sauer, wo rund 50 Menschen angetroffen wurden und sich zwei Gruppen prügelten. Einige der bereits über den gesamten Tag vor Ort verweilenden Personen hatten laut Polizei reichlich dem Alkohol zugesprochen. Aus bisher nicht geklärten Gründen seien die Parteien aneinandergeraten, wobei unter anderem Bekannte zur Verstärkung herbeigerufen worden waren.

Am Ende wurden acht Menschen verletzt, zwei davon schwer. Sie wurden nach einer Erstversorgung vom Notarzt zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Nach erheblichem Einsatz der Polizeikräfte, bei dem auch Pfefferspray eingesetzt werden musste, konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden. Am Tatort wurden laut Polizei keine Eisenstangen und Schlagstöcke gefunden. Etliche Schaulustige haben die Arbeit der Polizeibeamte erschwert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Echternach via Telefon (+352) 244 721000 oder via E-Mail police.echternach@police.etat.lu in Verbindung zu setzen.