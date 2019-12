Gelände abgeriegelt : Zwei Handgranaten in Entsorgungszentrum in der Eifel gefunden

Zwei Handgranaten in Entsorgungszentrum in der Eifel gefunden

Rittersdorf Mitarbeiter des Zweckverbandes ART haben am Freitag zwei Handgranaten im Entsorgungs- und Verwertungszentrum gefunden. Der Kampfmittelräumdienst ist alarmiert. Das Gelände ist bis auf Weiteres abgeriegelt.

Im Entsorgungs- und Verwertungszentrum (EVZ) des A.R.T. in Rittersdorf sind am Freitag, 6. Dezember Kampmittel gefunden worden. Das teilt die Pressestelle des Zweckverbandes ART mit. Nach dem Fund von Kampfmitteln in einem Sammelcontainer für Sperrabfälle kommt es zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst. Das Gelände wurde geräumt, das EVZ ist derzeit für die Anlieferung geschlossen.