Polizei : Zwei Kinder bei Unfall in Orenhofen verletzt

Zwei Kinder bei Unfall in Orenhofen verletzt

Orenhofen/Speicher Nach einem Unfall in Orenhofen mussten am Morgen zwei Kinder ins Krankenhaus gebracht werden.

Kurz vor 8 Uhr kam es am Montagmorgen aufgrund einer Missachtung der Vorfahrt im Kreuzungsbereich der K 39 von Orenhofen in Richtung Speicher im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Das zweite Fahrzeug kam von Speicher und wollte nach links abbiegen in Richtung Kreisel Speicher.