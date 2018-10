später lesen Polizei Zwei Lastwagen kollidieren: Fahrer flüchtet FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red/iro) Ein Lastwagenfahrer hat auf der B 51 im Bereich der Talbrücke Willwerath am Mittwoch einen Unfall verursacht und ist dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, stieß der LKW-Fahrer, der in Richtung Köln unterwegs war, gegen 18 Uhr mit einem weiteren Brummi, der in der Gegenrichtung fuhr, zusammen.