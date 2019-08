Fahrfehler : Zwei Verletzte bei Unfall mit Leichtkraftrad

Salmtal Zwei 16-Jährige verletzen sich am Mittwochabend leicht bei einem Unfall mit einem Leichkraftrad in Salmtal-Salmrohr.

(red) Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichkraftrades ist zusammen mit seiner ebenfalls 16-jährigen Sozia am Mittwoch gegen 23 Uhr auf der Salmstraße in Salmtal-Salmrohr gestürzt. Laut Polizei war offensichtlich ein Fahrfehler der Grund, dass die beiden in einer Rechtskurve stürzten. Beide trugen Schürfwunden und Prellungen davon und wurden zur Behandlung in das Krankenhaus Wittlich gebracht. Da die Sozia mit dem behelmten Kopf auf die Fahrbahn aufschlug, wurde sie stationär aufgenommen. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.