Unfall : Zwei Leichtverletzte nach Kollision in Kordel

Zwei Leichtverletzte nach Kollision in Kordel

Kordel In Kordel sind am Freitagabend zwei Autos zusammengestoßen, ein drittes Auto wurde beschädigt. Zwei Autofahrer wurden leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 21 Uhr zu dem Unfall auf der Welschbilliger Straße in Kordel. Nach ersten Feststellungen der Polizei stießen zwei Autos im Gegenverkehr zusammen, wobei ein drittes geparktes Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch den Unfall wurden ein Autofahrer und eine Autofahrerin leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Welschbilliger Straße für eine Stunde gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Kordel, ein Rettungswagen und die Polizei Schweich sowie der ADAC.