Unfall : Zwei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Kradenbach Zwei Menschen sind am Dienstag um 14.20 Uhr bei einem Unfall auf der Landesstraße L 46 auf Höhe Kradenbach leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Daun zur Unfallzeit die L 46 in Richtung Kelberg. Ausgangs einer Linkskurve geriet sie in Folge unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Die Unfallverursacherin und der 59-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, dieser wird auf etwa 11 000 Euro beziffert.