Unfall im Hunsrück Zwei Menschen gestorben: B50 auf Höhe des Hahn-Airports stundenlang gesperrt (Fotostrecke)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein PKW, der in Fahrtrichtung Morbach fuhr, aus derzeit noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. In der Folge kollidierten das Auto und der LKW mit zwei weiteren PKW, die hinter dem unfallverursachenden Fahrzeug fuhren. Die beiden 89-jährigen Insassen des ersten Fahrzeugs erlitten durch den Verkehrsunfall tödliche Verletzungen. Der LKW-Fahrer und der Fahrer des zweiten PKW wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert.