Mit voller Wucht ist eine Autofahrerin mit ihrem Polo in den Auflieger eines LKW geprallt. Sie und ihr Beifahrer wurden schwer verletzt.

Zu spät hat die Fahrerin eines in Luxemburg zugelassenen VW Polo am Dienstag gegen 18.30 Uhr einen quer auf der Fahrbahn stehenden LKW auf der B 51 bei Fließem gesehen. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen den Auflieger und wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Sie konnte aber von den Rettungskräften aus dem schwer beschädigten Wagen befreit werden. Der Beifahrer zog sich beim Aufprall so schwere Verletzungen zu, dass der Notarzt eine Patienten schonende Rettung einleitete. Dazu musste die Feuerwehr laut Einsatzleiter Willi Schlöder mit schwerem Gerät das Dach des VW abtrennen. Der Fahrer des LKW war in Richtung Bitburg unterwegs und hatte wohl versucht, mit seinem LKW auf den Parkplatz „Otrang“ in Fahrtrichtung A60 aufzufahren. Die B51 blieb während den Rettungs- und Bergungsarbeiten bis in den späten Abend voll gesperrt. Mehr als zwanzig 40 LKW steckten daher in beide Fahrtrichtungen fest. Im Einsatz waren ein Notarzt, die Rettungskräfte des DRK und Malteser Hilfsdienst, die Feuerwehren aus Wolsfeld, Idenheim, Idesheim, Eßlingen und Neidenbach sowie die Polizei Bitburg.

FOTO: TV / Markus Angel

(ang)