Blaulicht : Zwei Motorradfahrer bei Unfall auf der B 50 in Bernkastel-Kues verletzt

Bernkastel-Kues Ein Motorradfahrer verliert die Kontrolle über seine Maschine auf der B50 in Bernkastel-Kues. Ein anderer Motorradfahrer ist dadurch ebenfalls gestürzt.

Zwei Motorradfahrer waren am Samstag, 24. Oktober, gegen 16.30 Uhr in Bernkastel-Kues auf der B50 mit ihren Zweirädern aus Richtung Burgbergtunnel in Richtung Longkamp unterwegs. Die beiden Männer fuhren hintereinander, als der Vordere in einer Linkskurve auf den Grünstreifen geriet, dadurch die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Der Hintere versuchte noch seine Maschine abzubremsen, was ihm jedoch nicht gelang. So stieß er mit der Maschine seines Vordermannes zusammen und stürzte ebenfalls auf den Asphalt.