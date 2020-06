Auf Splitt ins Rutschen gekommen : Nach Starkregen schwer verletzte Motorradfahrer

Horath Zwei Motorradfahrer sind am Samstagnachmittag, 27. Juni, bei Unfällen in Horath schwer verletzt worden. Sie ereigneten sich gegen 13.10 Uhr auf der K 80 kurz hintereinander.

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden 40- und 48-Jährigen aus Richtung Morbach unterwegs Richtung Horath. In einer Linkskurve kamen sie auf Splitt, der zuvor aufgrund von Starkregen auf die Fahrbahn geschwemmt wurde, ins Schlingern und stürzten. Der 40-Jährige rutschte über eine Zufahrt in ein Gebüsch und kam 30 Meter weiter in einer Böschung eines Wirtschaftsweges zum Stillstand. Der 48-Jährige rutschte nach dem Sturz 45 Meter über die Fahrbahn und anschließend in einen Straßengraben. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die K 80 war während der Unfallaufnahme und der bergung für rund eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren zwei Besatzungen des Roten Kreuzes aus Thalfang und Morbach, der Rettungshubschrauber sowie die Polizei Morbach und Bernkastel-Kues.