Innerhalb von knapp fünf Stunden : Zwei Motorradunfälle am Sonntagnachmittag im Wittlicher Land

Heidweiler/Bruch (red) Zwei Unfälle mit Motorrädern sind nach Mitteilung der Polizei am Sonntag, 15. März, im Wittlicher Land passiert. Drei Motorradfahrer fuhren gegen 11.30 Uhr auf der L 43 von Dreis kommend in Richtung Heidweiler.

gegen 16.15 Uhr fuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer als Letzter einer vierköpfigen Motorradgruppe auf der L 50 aus Richtung Bruch kommend in Richtung Arenrath. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz hinter Bruch verlor er wegen eines Fahrfehlers – vermutlich mangelnde Fahrpraxis zu Saisonbeginn), so die Annahme der Polizei – die Kontrolle über seine Harley Davidson, geriet von der Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort die Straßenleitplanke. Er stürzte unf brach sich das linke Sprunggelenk. Er wurde stationär ins Krankenhaus Wittlich eingeliefert. An der Harley Davidson entstand ein Schaden von rund 750 Euro.