Unfall beim Ausparken : Zwei Passantinnen in Wallscheid angefahren

Zwei Passantinnen in Wallscheid angefahren

Wallscheid Beim einem Ausparkunfall sind zwei Fußgängerinnen verletzt worden.

Zwei ältere Frauen sind am Mittwoch, 18. November, bei einem Verkehrsunfall in Wallscheid verletzt wurden. Sie waren im Ort auf einem Spaziergang unterwegs, als eine Autofahrerin rückwärts aus ihrem Grundstück auf die Straße ausparken wollte. Durch die Sonneneinstrahlung im Rückspiegel war der Fahrerin die Sicht nach hinten eingeschränkt, so dass sie die Spaziergängerinnen übersah und anfuhr.