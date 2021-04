Blaulicht : Zwei schwere Unfälle in Folge auf der A 1 bei Reinsfeld - Fünf Verletzte

Reinsfeld Zu einem schweren Unfall und einem weiteren gravierenden Folgeunfall ist es am Freitagabend auf der A 1 an der Raststätte Hochwald bei Reinsfeld gekommen. Dabei wurden ein Autofahrer schwer und vier weitere leicht verletzt.

Wie die Autobahnpolizei Schweich mitteilte, kam es am Freitag gegen 17.35 Uhr zu dem Unfall auf der A 1, Fahrtrichtung Köln/Koblenz, in Höhe der Raststätte Hochwald Ost. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 33 Jahre alter Angehöriger der US- Streitkräfte mit seinem BMW M 3 mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur. Auf der rechten Fahrspur fuhren zwei LKW. Der hintere wechselte unvermittelt auf die linke Fahrspur. Der US-Amerikaner bremste daraufhin stark ab und wich nach rechts aus. Dabei kam sein BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro, zudem wurde die Schutzplanke beschädigt. Der Fahrer des LKW der den Unfall durch den Spurwechsel verursacht hatte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Unfall verlangsamte sich an der Verkehr an der Unfallstelle und stockte. Ein 52-jähriger Luxemburger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW X5 nahezu ungebremst in das Heck des VW Passat einer 32-jährigen aus Trier. Der Passat schleuderte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und danach gegen einen Audi Q 5, in dem eine 65-jährige aus dem Eifelkreis Bitburg saß. Bei dem Folgeunfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Schäden entstanden auch an der Leitplanke. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der luxemburgische Verursacher des Folgeunfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.