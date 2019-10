Unfall : Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf der L143 bei Pluwig

Pluwig Am späten Dienstagabend ist es um kurz nach 22 Uhr auf der Landstraße 143 zwischen Pluwig und Pluwigerhammer (VG Ruwer) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 58-jähriger aus der VG Saarburg-Kell am See fuhr auf der L143 mit seinem Fahrzeug in Richtung Pluwigerhammer. Kurz hinter Pluwig verlor er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen und stieß frontal mit dem ihm entgegenkommenden Fahrzeug einer 23-jährigen aus der VG Trier-Land zusammen.